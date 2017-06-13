По итогам 2016 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам газа и нефти

По итогам 2016 года Россия сохранила первенство в мире по поставкам газа и нефти. Об этом сообщается в Статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном ВР, передаёт "РИА Новости".



Наша страна обеспечила 13,2% мирового экспорта нефти и 18,9% мирового экспорта газа. При этом поставки газа из России увеличились на 6,1% — до 204,8 млрд кубических метров, а нефти — на 2,1% — до 8,6 млн баррелей в день. Из страны экспортировали 77% добытой нефти, 33% добытого газа и 55% добытого угля.



Добыча нефти в России растёт на протяжении восьми дней. В 2016 году установлен новый постсоветский рекорд в 11,2 млн баррелей в день.



Эксперты отметили, что внутри страны потребление нефти выросло на 2,1%, а потребление угля упало на 5,5%. Газ остался основным видом топлива, обеспечив 52% первичного потребления энергии.