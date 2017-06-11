В Минэнерго назвали факторы, угрожающие мировой энергетике

Министр энергетики России Александр Новак назвал факторы, которые, по его мнению, негативно влияют на мировую энергетику. Как сообщает "РИА Новости" , такое заявление он сделал на отраслевой конференции в Астане.

Новак отметил, что некоторые из этих факторов связаны с политической конкуренцией и имеют мало экономической составляющей. В их числе он назвал создание искусственных барьеров на пути развития инфраструктуры и свободной торговли.

"Так, например, мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам у Европейской комиссии, тенденцию ограничения странами-членами ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов. С сожалением наблюдаем желание включаться в договорные отношения между коммерческими компаниями и без четко определенных критериев решать судьбу ключевых инфраструктурных проектов", – заявил министр.

Он также назвал "опасным увлечением ряда стран" односторонние финансовые и секторальные санкции. По его мнению, усиление влияния геополитики на энергетику негативно влияет на рынок.

"Еще один тренд, создающий нерыночные перекосы в энергобалансе, это очевидные нерыночные преференции и отдельным источникам энергии, ограничения на развитие мирного атома, – отметил Новак. – И, наконец, не могу не сказать об еще одной опасности для мировой энергетики — это растущее технологическое неравенство. Негативно влияет на конкурентоспособность стран, на равномерность развития, делает невозможным разработку собственного энергетического потенциала без привлечения традиционных лидеров".