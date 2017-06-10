Иран начал переговоры с российскими сетями о поставках фруктов и овощей
Иран планирует заключить с российскими торговыми сетями соглашение о поставках сельскохозяйственной продукции. Как сообщает
Rambler News Service, об этом рассказал министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде.
"Наша страна богата сельскохозяйственными товарами, особенно фруктами и различными видами овощей. Они уже поставляются в вашу страну, но в небольших объемах. Сейчас мы обсуждаем с некоторыми крупными магазинами и сетевыми магазинами в вашей стране и надеемся заключить долгосрочные соглашения с ними, чтобы мы могли поставлять столько продукции, сколько им необходимо", – заявил министр.
Чиновник подчеркнул, что Иран круглогодично выращивает апельсины, яблоки и абрикосы. Кроме того, государство финализирует соглашение с Евразийским союзом, которое предоставит Ирану преференциальный режим торговли.
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