В 2016 году дефицит бюджета Калининградской области покрыли за счёт кредитов и выпуска облигаций

Врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский рассказал , что дефицит бюджета за 2016 год был покрыт за счёт выпуска облигаций и займов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Доходы казны составили 72,9 млрд рублей, а расходы — 75,2 млрд рублей. Бюджет был исполнен с дефицитом в 2,3 млрд рублей. Для обеспечения расходов минфин взял кредиты в размере 1,2 млрд рублей. Впервые в регионе выпустили облигации на 1 млрд рублей.

Структура доходов Калининградской области в 2016 году изменилась с учётом финансовой помощи из федерального бюджета на поддержку предприятий и субсидирование железнодорожных перевозок.

Наша область — низкодотационная по структуре доходов. Бюджетная обеспеченность региона близка к среднероссийскому показателю", — отметил Порембский.

Поступления субсидий из федерального бюджета на поддержку рынка труда повлияли на структуру расходов бюджета. Без учёта денег из Москвы расходы составили 32 млрд рублей. Половина средств направлена на финансирование госуслуг.



Бюджет Калининградской области формировался с дефицитом на протяжении последних шести лет, исполнялся он с дефицитом на протяжении четырёх лет.



"Уровень и структура заимствований, которые также накапливались в эти годы, совершенно не критичны для устойчивости бюджета, но этот фактор существенно влияет на балансировку бюджетного плана, принятие расходных обязательств, особенно бюджета развития, то есть ограничивает бюджетную политику", — подчеркнул Порембский.