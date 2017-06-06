В России ставки по ипотеке достигли пятилетнего минимума

В России средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в апреле 2017 года достигла минимума за последние пять лет, она составила 11,45%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.



"Кредитные организации в течение первых четырёх месяцев этого года предоставили заёмщикам 260 тыс. ИЖК на сумму 470,8 млрд руб. Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 до 1,81 млн руб. способствовало росту объёмов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — написано в пресс-релизе ЦБ.



По состоянию на 1 мая совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам достигла 4,6 трлн рублей за счёт кредитов в российской валюте. Задолженность по займам в иностранной валюте уменьшилась в два раза по сравнению с данными за 2016 год и составила 56,3 млн рублей.