Глава Минфина: Россия сейчас живёт в долг
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что России нужно выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг. Об этом сообщает
"РИА Новости".
"Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас, по сути, живём в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче (Кудрине — Прим. ред.)", — сказал Силуанов.
По словам главы Минфина, выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику страна сможет только после того, как удастся сбалансировать бюджет. "Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим", — подчеркнул Силуанов.
Алексей Кудрин в должности министра финансов стал инициатором создания резервных фондов. В них власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Из этих средств компенсируется дефицит бюджета.
Ранее Антон Силуанов говорил, что в 2017 году будет истрачен
весь Резервный фонд. Его восстановление предусмотрено в 2018 году.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.