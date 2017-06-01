Глава Минфина: Россия сейчас живёт в долг

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что России нужно выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг. Об этом сообщает "РИА Новости".



"Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас, по сути, живём в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче (Кудрине — Прим. ред.)", — сказал Силуанов.



По словам главы Минфина, выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику страна сможет только после того, как удастся сбалансировать бюджет. "Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим", — подчеркнул Силуанов.



Алексей Кудрин в должности министра финансов стал инициатором создания резервных фондов. В них власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Из этих средств компенсируется дефицит бюджета.