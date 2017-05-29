Минфин предложил выделить дополнительные средства на здравоохранение и зарплаты руководству МВД

Министерство финансов предлагает выделить на нужды МВД дополнительно 11,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к закону о трёхлетнем бюджете, внесённые в Госдуму.



7,3 млрд рублей из указанной суммы планируется направить на зарплаты руководящему составу структуры. Работникам образовательных и медицинских учреждений на оплату труда направят 1,6 млрд рублей. Зарплатный фонд оперативных сотрудников при этом может быть сокращён на 8,9 млрд рублей.

Генеральной прокуратуре предлагается выделить дополнительно 2,8 млрд рублей. Эти средства направят на материально-техническое обеспечение. Следственному комитету планируется направить 750 млн рублей. Большую часть этих денег потратят на зарплаты.



Дополнительные расходы на здравоохранение составят 1,8 млрд рублей. В параметрах бюджета при этом не прописано, будет ли часть средств направлена на борьбу с ВИЧ. Расходы на эти цели ранее пытался согласовать Минздрав.



На развитие образования планируется направить дополнительные средства в размере 1,3 млрд рублей. Это в два раза больше суммы, заложенной в бюджете изначально.



По прогнозам Минфина, расходы бюджета за три года увеличатся на 362 млрд рублей. Это связано с увеличением доходной части казны из-за увеличения цен на нефть.