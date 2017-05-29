СМИ: ЦБ предъявил к банку "Югра" новые требования, которые могут привести к его закрытию

Центробанк потребовал от банка "Югра", имеющего отделение в Калининграде, создать финансовые резервы в размере, почти равном всему капиталу кредитной организации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".



Согласно данным на 1 мая, капитал "Юры" был равен 51,7 млрд рублей. Запас прочности организации позволял без влияний в капитал покрыть убыток от обесценивания активов не более чем на 12,7 млрд рублей. При этом ЦБ требует создать резервы в пределах 46–50 млрд рублей. Методолог RAEX Юрий Беликов сказал: "Дорезервирование на 46 млрд рублей означало бы почти полную потерю банком капитала, нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже 2%".



ЦБ уже наложил на "Югру" ограничения по операциям с активами, на размещение средств, привлечённых банком у населения и компаний, с ценными бумагами и на выдачу кредитов юридическим лицам. Ограничения распространяются на договоры новации, на перевод долга, договоры доверительного управления, финансовой аренды и другие, связанные с отчуждением бумаги.



Регулятор также ограничил банку возможность купли-продажи имущества, передачи его в аренду. Ограничена и возможность кредитования физических лиц.

Такого рода ограничения фактически означают остановку деятельности банка, вклады физических лиц — основной источник фондирования "Югры", а ссуды компаниям — основной доходный актив, — заявил Беликов.

На момент публикации заметки пресс-служба банка оказалась недоступна для комментариев.