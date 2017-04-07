Орешкин: российская экономика входит в стадию роста

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что экономика страны показывает признаки роста. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным чиновника, экономика входит в стадию роста, при этом зависимость страны от цен на нефть снижается.

Согласно обновлённому прогнозу ведомства, рост экономики в этом году составит 2% против ранее запланированных 0,6%. Однако в 2018-2019 годах динамика роста снизится до 1,5% в год.

Курс национальной валюты, как ожидается, составит в 2017 году 64,4 рубля за доллар при ранее запланированных 67,5 рублей. Орешкин рекомендовал предприятиям-импортёрам, а также гражданам, которые готовятся к зарубежным поездкам, покупать иностранную валюту.