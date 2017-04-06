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Путин поручил правительству за полгода оценить бюджетные проблемы регионов

05 апреля 201721:51
  349 0
Фото из архива Клопс.Ru
Путин дал правительству поручение заняться оценкой бюджетных проблем в регионах страны. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на размещённый на сайте Кремля документ.
 
Правительству предстоит оценить дефициты бюджетов в каждом регионе страны и разработать предложения по исправлению ситуации. Срок исполнения поручения – 15 октября 2017 года.
 
К 15 июля правительство также должно подготовить механизмы, которые позволят регионам усилить налоговый потенциал. Эти предложения не должны учитывать предоставляющиеся льготы. Согласно документу, даже если регион перестанет нуждаться в федеральной поддержке, он ещё несколько лет будет получать дотации из федерального бюджета.
 

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