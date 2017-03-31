Мебельный завод в Черняховске сокращает персонал из-за недостатка электроэнергии

Работающий в Черняховске мебельный завод компании "Интердизайн" вынужден сокращать сотрудников, а работающих отправлять в отпуска из-за недостатка электричества. Такое заявление сделал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата, пишет "РБК-Калининград".



По словам врио министра экономики региона Нинель Салагаевой, мебельное производство в Черняховске не может выйти на полную проектную мощность из-за нехватки электроэнергии, а "Янтарьэнерго" пока ничем не может помочь.



У "Янтарьэнерго" срок был до 18 марта. У вас есть две недели решить задачу. Все технологические возможности есть. Люди вложили сотни миллионов рублей и сейчас сидят без света, хотя он был обещан", — заявил Алиханов.



Руководитель УФАС Анастасия Боброва предложила инвестору написать заявление по факту нарушения закона о конкуренции.



Я думаю, что ваше заявление позволит срок с двух недель снизить до десяти дней. Но мне всё-таки нужны не штрафы, а возможность присоединения инвестора на его площадке", — заявил Алиханов.

Мнение другой стороны

В "Янтарьэнерго" на претензии ответили, что для обеспечения допмощности необходимо построить 2,5 километра линии электропередачи и трансформаторную подстанцию. При этом определённая договором плата за подключение к сетям позволит лишь частично компенсировать затраты на строительство новых энергообъектов. Необеспеченные финансированием расходы лягут нагрузкой на всех жителей Калининградской области.

Сообщается, что с июля 2016 года нагрузка на мебельном предприятии выросла более чем в 5 раз, что свидетельствует о работе промпроизводства не на полную мощность с ноября 2015 года по июль 2016 года. Также в прошлом году предприятие допустило превышение мощности потребления, что привело к аварии, в результате которой перегорела часть электрооборудования.

Предприятию было выдано предписание о соблюдении параметров заявленной мощности в 670 киловатт либо о подаче документов на увеличение мощности. В марте 2016 года ООО "Логистика" подало заявку на увеличение мощности до 500 киловатт и в августе этого же года отозвало её. Заявка на увеличение мощности на 150 киловатт поступила в "Янтарьэнерго" в феврале 2017 года. В соответствии с действующими правилами она принята в работу, разработано техническое решение, которое позволит обеспечить надёжное электроснабжение производства через присоединение заявителя напрямую к сетям "Янтарьэнерго", — отвечают в пресс-службе сетевой компании.