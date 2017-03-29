Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России $3 млрд долгов

Высокий суд Лондона, в среду, 29 марта, в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, в вынесенном решении суд указал, что у ответчика отсутствуют какие-либо аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования. Таким образом, суд вынес окончательное решение, по мнению Минфина, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается. Киев намерен оспорить вынесенное решение.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счёт средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года После уплаты первых трёх купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 года не осуществила платёж в 3 млрд долларов в счёт погашения и обслуживания указанных еврооблигаций.

Высокий суд Лондона является одним из трёх высших судов Англии. Он состоит из отделения королевской скамьи, канцлерского отделения и отделения по делам семьи. Каждое из этих отделений имеет свою юрисдикцию.