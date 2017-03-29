В 2016 году в России пресекли попытки хищений пяти миллиардов из бюджета
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин рассказал, что в 2016 году ведомство и другие контролирующие службы предотвратили бюджетные хищения на общую сумму в 5 млрд рублей. Об этом сообщает
"Российская газета".
В стране создали законодательную базу, позволяющую не пускать в экономику "сомнительные и преступные средства". Удалось наработать и практику предупреждения хищений из бюджета на ранней стадии. В теневую экономику контролёры не пустили 300 млрд рублей.
Чиханин рассказал о новых схемах "финансовой прачечной". "Например, приходят два юридических или физических лица и соглашаются в суде, чтобы один перевёл другому деньги на счёт за рубеж. Сумма по таким решениям суда, по нашим данным, составляет десятки миллиардов рублей", — сообщил он. При этом ответственность за отток капитала за рубеж несёт Росфинмониторинг.
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