На модернизацию вильнюсского аэропорта потратят 60 млн евро
С 14 июля по 18 августа будет закрыт аэропорт Вильнюса. Данное решение принято в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает интернет-портал Delfi.lt
Вместе с тем, генеральный директор Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас заявил о масштабном проекте модернизации воздушной гавани в Вильнюсе. Цена вопроса — 60 млн евро, 30 из которых пойдут на взлётно-посадочную полосу. 434 тысячи евро планируют инвестировать в систему мониторинга авиационных шумов аэропорта. Ещё 5,9 млн пойдёт на расширение терминала, что позволит обслуживать на 1 млн пассажиров больше.
5,8 млн евро планируют направить на модернизацию системы багажа. Также будет усовершенствована техника безопасности.
Завершиться реконструкция аэропорта должна к 2020 году. В прошлом году вильнюсская воздушная гавань обслужила 3,8 млн пассажиров.
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