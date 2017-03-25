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Главная Новости Экономика

На модернизацию вильнюсского аэропорта потратят 60 млн евро

15:00
  326 0
Фото из архива Клопс.Ru
С 14 июля по 18 августа будет закрыт аэропорт Вильнюса. Данное решение принято в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает интернет-портал Delfi.lt
 
Вместе с тем, генеральный директор Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас заявил о масштабном проекте модернизации воздушной гавани в Вильнюсе. Цена вопроса — 60 млн евро, 30 из которых пойдут на взлётно-посадочную полосу. 434 тысячи евро планируют инвестировать в систему мониторинга авиационных шумов аэропорта. Ещё 5,9 млн пойдёт на расширение терминала, что позволит обслуживать на 1 млн пассажиров больше. 
 
5,8 млн евро планируют направить на модернизацию системы багажа. Также будет усовершенствована техника безопасности. 
 
Завершиться реконструкция аэропорта должна к 2020 году. В прошлом году вильнюсская воздушная гавань обслужила 3,8 млн пассажиров.
 

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