На модернизацию вильнюсского аэропорта потратят 60 млн евро

С 14 июля по 18 августа будет закрыт аэропорт Вильнюса. Данное решение принято в связи с реконструкцией взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает интернет-портал Delfi.lt

Вместе с тем, генеральный директор Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас заявил о масштабном проекте модернизации воздушной гавани в Вильнюсе. Цена вопроса — 60 млн евро, 30 из которых пойдут на взлётно-посадочную полосу. 434 тысячи евро планируют инвестировать в систему мониторинга авиационных шумов аэропорта. Ещё 5,9 млн пойдёт на расширение терминала, что позволит обслуживать на 1 млн пассажиров больше.

5,8 млн евро планируют направить на модернизацию системы багажа. Также будет усовершенствована техника безопасности.

Завершиться реконструкция аэропорта должна к 2020 году. В прошлом году вильнюсская воздушная гавань обслужила 3,8 млн пассажиров.