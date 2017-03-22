СМИ: британские банки помогли вывести из России 740 млн долларов

17 британских банков участвовали в афере по "отмыванию" денег из России. Об этом со ссылкой на Guardian сообщает РИА "Новости"

По данным издания, кредитные организации помогли вывести из страны 740 млн долларов. Среди участников схемы значатся такие крупные банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и другие. Также известно, что "отмыванием" средств занимались два американских банка — Citibank и Bank of America.

Источник Guardian сообщает, что деньги, по всей видимости, имеют криминальное происхождение. В мошенничестве якобы были задействованы российские олигархи, банкиры и люди, связанные с ФСБ. Между тем банки, упомянутые в материале, заявили о том, что готовы бороться с финансовыми нарушениями.