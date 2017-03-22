Красноярский экономический форум предложили перенести в Калининград

В Калининграде предложили проводить экономический форум. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Министр экономического развития России Максим Орешкин высказал идею переформатировать Красноярский экономический форум в управленческий. Своё предложение он озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием президента Владимира Путина.

Кроме того, выступая с докладом, министр отметил, что форум нужно проводить поочередно в Красноярске и Калининграде. Почему именно нужно "поделить" мероприятие между двумя городами, чиновник не уточнил.

"Стоит отметить, что зачастую Россия серьёзно отстаёт как раз в вопросах современных управленческих технологий, поэтому есть также предложение: в качестве меры, активизирующей обмен лучшими управленческими практиками, переформатировать один из имеющихся национальных экономических форумов в Красноярске в управленческий форум. При этом предлагается проводить его попеременно в Красноярске и Калининграде", — сказал Орешкин.

В этом году форум состоится в конце апреля, на его организацию потратят 99 млн рублей. Форум проводится с 2014 года. В 2016 году форум посетили около 6 тыс. человек из 28 стран мира и 60 регионов России.