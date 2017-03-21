В Совфеде предложили заморозить обменный курс рубля

В комитете Совета Федерации по экономической политике предложили заморозить бменный курс рубля. Об этом сообщает Rambler News Service

Предложение появилось в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Стратегия развития российской экономики: программа неотложных мер". Предполагается, что заморозка курса рубля обеспечит стабильность валютного рынка и остановит спекуляции.

На слушаниях также обсудили налоговую реформу. По заявлению экспертов, необходимо упорядочить фискальные льготы и сделать их более адресными.

Слушания, в рамках которых прозвучало предложение о заморозке курса рубля, проводятся для обсуждения состояния российской экономики. На них также планируется подготовить план действий до 2025 года, который предусматривает рост ВВП выше мирового уже к 2020 году.