Турция ввела пошлины для российских экспортёров пшеницы и кукурузы

Власти Турции запретили беспошлинный ввоз в страну пшеницы, кукурузы и подсолнечного шпрота из России. Об этом сообщает "Интерфакс"

По данным агентства, Турция по объему закупок пшеницы в России занимает второе место, по закупкам кукурузы — четвёртое. Однако сейчас поставка товаров фактически приостановлена.

Выдача лицензий на беспошлинный ввоз была прекращена в Турции 15 марта. Теперь экспортёры пшеницы из России обязаны платить пошлину в размере 130%.