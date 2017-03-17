Турция ввела пошлины для российских экспортёров пшеницы и кукурузы
Поставки российской пшеницы и кукурузы в Турцию приостановлены из-за введения пошлин
Фото из архива Клопс.Ru
Власти Турции запретили беспошлинный ввоз в страну пшеницы, кукурузы и подсолнечного шпрота из России. Об этом сообщает "Интерфакс"
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По данным агентства, Турция по объему закупок пшеницы в России занимает второе место, по закупкам кукурузы — четвёртое. Однако сейчас поставка товаров фактически приостановлена.
Выдача лицензий на беспошлинный ввоз была прекращена в Турции 15 марта. Теперь экспортёры пшеницы из России обязаны платить пошлину в размере 130%.
Представители отрасли считают, что при таком сборе поставок не будет. Кроме того, в Российском зерновом союзе рассказали, что данные меры могли быть приняты властями Турции в ответ на то, что Россия до сих пор не открыла свой рынок для турецких овощей и фруктов. Напомним, запрет был введён после конфликта двух стран из-за сбитого самолёта Су-24
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