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Глава Минэкономразвития: российская экономика перешла к росту

14 марта 201722:13
  335 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Глава Минэкономразвития максим Орешкин заявил, что экономика РФ переходит к устойчивому росту. Об этом сообщает РИА Новости.
 
"Наша экономика приспособилась к новым реальностям – начало года показывает рост. Ожидаем, что по итогам года рост будет около 2%", – цитирует издание Орешкина.
 
По словам министра, в 2017 году наблюдается рост потребительского спроса, которого не было в прошлом году, когда росло промышленное производство и сельское хозяйство. Также он подчеркнул, что в январе по сравнению с декабрём улучшилась динамика ВВП. 
 
В настоящий момент Минэкономразвития прогнозирует для текущего года рост ВВП на 0,7% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. В скором времени будет представлен уточнённый прогноз.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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rusyakuz91
rusyakuz91 #
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