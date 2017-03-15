Глава Минэкономразвития: российская экономика перешла к росту

Глава Минэкономразвития максим Орешкин заявил, что экономика РФ переходит к устойчивому росту. Об этом сообщает РИА Новости

"Наша экономика приспособилась к новым реальностям – начало года показывает рост. Ожидаем, что по итогам года рост будет около 2%", – цитирует издание Орешкина.

По словам министра, в 2017 году наблюдается рост потребительского спроса, которого не было в прошлом году, когда росло промышленное производство и сельское хозяйство. Также он подчеркнул, что в январе по сравнению с декабрём улучшилась динамика ВВП.

В настоящий момент Минэкономразвития прогнозирует для текущего года рост ВВП на 0,7% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. В скором времени будет представлен уточнённый прогноз.