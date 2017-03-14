В 2016 году объём рынка российской интернет-торговли вырос на 21%
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Ярошук
В России по итогам 2016 года объём рынка интернет-торговли вырос на 21% и составил 920 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров рассказал во вторник, 14 марта, что итоги года превысили прогнозируемые. Предполагалось, что рост рынка составит 18,4% — до 900 млрд рублей. Темпы роста рынка импорта в стране в 2016 году превысили общую динамику рынка. Объём трансграничной торговли составил 301,8 млрд рублей. Этот показатель вырос на 37%.
В Ассоциации компании интернет-торговли предполагают, что по итогам 2017 года объём рынка увеличится на четверть. Он составит, согласно прогнозам, 1,15 трлн рублей.
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