В 2016 году объём рынка российской интернет-торговли вырос на 21%

В России по итогам 2016 года объём рынка интернет-торговли вырос на 21% и составил 920 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".



Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров рассказал во вторник, 14 марта, что итоги года превысили прогнозируемые. Предполагалось, что рост рынка составит 18,4% — до 900 млрд рублей. Темпы роста рынка импорта в стране в 2016 году превысили общую динамику рынка. Объём трансграничной торговли составил 301,8 млрд рублей. Этот показатель вырос на 37%.



В Ассоциации компании интернет-торговли предполагают, что по итогам 2017 года объём рынка увеличится на четверть. Он составит, согласно прогнозам, 1,15 трлн рублей.