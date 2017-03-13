Афганистан попросил у России помощь в восстановлении экономики страны

Руководство Афганистана просит Россию оказать помощь в восстановлении экономики страны. Об этом сообщают "Известия"

По данным властей страны, в восстановлении сейчас нуждаются 124 объекта, которые создавались при участии советских специалистов. Среди них есть, к примеру, хлебокомбинат, здание университета, электростанция и авторемонтный завод. Взамен на помощь Афганистан пообещал содействие российским предпринимателям.

По данным СМИ, обращение к России афганских властей связано с сокращением присутствия американского военного контингента. Кроме того, новый президент США Дональд Трамп не проявляет к государству особого интереса.

Ранее Россия неоднократно предлагала партнёрам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. Однако инициатива не нашла поддержки. Между тем эксперты отмечают, что восстановление объектов экономики — сложная задача, с которой Россия не справится в одиночку.