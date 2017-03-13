Афганистан попросил у России помощь в восстановлении экономики страны

Руководство Афганистана просит Россию оказать помощь в восстановлении экономики страны. Об этом сообщают "Известия"
.
По данным властей страны, в восстановлении сейчас нуждаются 124 объекта, которые создавались при участии советских специалистов. Среди них есть, к примеру, хлебокомбинат, здание университета, электростанция и авторемонтный завод. Взамен на помощь Афганистан пообещал содействие российским предпринимателям.
По данным СМИ, обращение к России афганских властей связано с сокращением присутствия американского военного контингента. Кроме того, новый президент США Дональд Трамп не проявляет к государству особого интереса.
Ранее Россия неоднократно предлагала партнёрам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. Однако инициатива не нашла поддержки. Между тем эксперты отмечают, что восстановление объектов экономики — сложная задача, с которой Россия не справится в одиночку.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.