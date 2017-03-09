Стоимость нефти марки Brent впервые за три месяца опустилась ниже 53 долларов за баррель
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах впервые с декабря 2016 года опустилась ниже отметки в 53 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные
биржи ICE в Лондоне.
Согласно данным на 20:30 по московскому времени, цена за баррель опускалась до 52,96 доллара. Минимальная цена на марку WTI составляла 50,03 доллара за баррель.
Ранее стало известно, что в четверг курсы доллара и евро укрепляются
по отношению к рублю. Курс евро поднимался на более чем 40 копеек, а курс доллара — на 64 копейки.
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