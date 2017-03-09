"Блумберг": Россия вышла из длительной рецессии

Аналитики агентства "Блумберг" заявили, что экономика России начала выходить из рецессии. Об этом сообщает "Российская газета"

Спад в экономике был преодолён на несколько лет раньше, чем ожидалось. Отчасти это связано с тем, чтобы были пересмотрены военные расходы. Финансирование закупок военной техники увеличилось, что сказалось на производственных показателях. Кроме того, выросли цены на нефть.

Также, по данным специалистов, отмечен рост в несырьевых секторах экономики, что для исследователей стало "приятным сюрпризом". Что касается потребительского спроса, экономисты отмечают замедление темпов спада объёмов розничной торговли.

Экономика будет расти более быстрыми темпами при условии снятия с России санкций, полагают эксперты. В этом случае рубль вырастет в пределах 10%.