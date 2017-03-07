Лучшее детям: на завод детского питания в Мамоново начали поставлять санкционные продукты

Первая партия запрещённого продуктовым эмбарго сырья из стран Евросоюза поступила накануне на завод детского питания в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



20 тонн замороженных овощей, которые относятся к категории санкционных продуктов, попали в Мамоново легально, и они будут использованы для изготовления детского питания. А вслед за овощами завод получит также запрещённые говядину и мясо птицы.

Это первая партия сырья для российского предприятия, поставленная в регион с момента введения контрсанкций в августе 2014 года.

Сохранить инвестиции

Немецкий производитель детского питания HiPP запустил производство детского питания из органического сырья в 2010 году. В тот момент это был прибыльный проект, поскольку предприятие могло воспользоваться льготами, предоставляемыми на территории особой экономической зоны. Инвестиции при создании предприятия в региональную экономику превысили 870 млн рублей. Компания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов в области.



До введения контрсанкций предприятие выпускало более 150 видов продукции детского питания, в том числе для малышей с аллергией и непереносимостью глютена, а производственная мощность завода достигала 45 млн банок в год. А когда в ответ на западные санкции Россия ввела эмбарго, работа завода почти полностью остановилась. Сначала производилось всего 20% от предусмотренного ассортимента, а к настоящему моменту завод и вовсе выпускал всего 10% от того количества товара, которое производилось до санкций.



Руководство предприятия обратилось за помощью к региональным властям, и те пошли навстречу и поддержали просьбу разрешить поставки. Правда, решить на местном уровне такой вопрос нельзя, и калининградские власти сами были вынуждены просить разрешение на федеральном уровне.

Фото с сайта www.hipp.ru



Как передаёт пресс-служба правительства области, обращения были направлены в федеральный центр, всю работу курировал врио губернатора региона Антон Алиханов, а до него вопросом занимался предыдущий глава региона Николай Цуканов. В итоге Минсельхоз РФ согласился поддержать калининградского инвестора и разрешить ему покупать иностранное сырьё.

Заменить не получится

Поставки сырья были разрешены постановлением правительства, которое 1 июня прошлого года подписал Дмитрий Медведев.



Тогда в Минсельхозе объяснили, почему такое решение было принято. Как Тогда в Минсельхозе объяснили, почему такое решение было принято. Как передавало издание "Ведомости" после введения послаблений, всё дело в невозможности так быстро начать производить в нашей стране своё сырьё именно для этого вида продуктов. В СМИ говорилось, что Россия обеспечена отечественной говядиной только на 75%, тепличными овощами — на треть.



И если пережить отсутствие хорошего пармезана взрослые могут, то производить детское питание из имеющихся продуктов сложнее.



Мы обратились за помощью к региональным и федеральным властям. Наши предложения прошли тщательную проверку. Проведённая совместно с Министерством сельского хозяйства большая работа по поиску поставщиков органического сырья в России и странах, не попавших под запрет, проблему снабжения завода органическим сырьём, к сожалению, не сняла", — рассказала Клопс.Ru директор российского завода HiPP Ольга Ратникова.



Вопрос осложняется там, что сырьё для изготовления детского питания имеет более жёсткий технический регламент. Например, при производстве продуктов для детей нельзя использовать мясо тощих и отбракованных животных, мясо быков и хряков, условно годное мясо и субпродукты. Нюансов обработки тоже огромное множество, для того чтобы сырьё было подходящим, нужны целые фабрики и отработанные технологии. В России их не оказалось, и завод в Калининграде не мог найти в России достаточное количество нужного сырья, чтобы цена на детское питание при этом не взлетела в разы.

Только для целевого использования

В подписанном летом постановлении говорилось, что из перечня запрещённых к ввозу товаров исключены товары, предназначенные для производства детского питания. Единственное условие — подтверждение целевого назначения и объёмов ввоза товаров Министерством сельского хозяйства России. То есть компания должна подтверждать, что купленный за границей товар пойдёт детям, а не в рестораны, на стол соскучившимся по санкционке потребителям.



Схема, по которой завод будет покупать сырьё, прорабатывалась достаточно долго, она должна позволить покупать сырьё в достаточном количестве, чтобы хватало на производство, но чтобы санкционное сырьё при этом не уходило "на сторону", за пределы завода.



Как следует из постановления Минсельхоза, заявку на покупку сырья компания должна будет подавать до 30 декабря года, предшествующего году, в котором будет осуществляться производство детского питания. К заявлению прикладывается целый пакет документов о том, что компания производит именно детское питание, что производство налажено по всем правилам и что у поставщика есть все лицензии на тот товар, который он будет поставлять.

Своего не будет ещё несколько лет

На заводе сообщили, что были бы рады пользоваться отечественным сырьём, но возможность такая появится, скорее всего, ещё не скоро. По прогнозам специалистов, российские продукты, из которых можно делать питание для детей, в РФ в достаточном количестве можно будет купить только через несколько лет, и то если в эту отрасль будут инвестировать средства.



Компания HiPP приветствует решение Правительства РФ о выведении из-под санкций сырья для производства детского питания и расценивает этот шаг как стимул для развития органического производства в России. После введения эмбарго продукция HiPP для российского рынка производилась на других европейских заводах компании и импортировалась в Россию. Ввиду разнообразия ассортимента детского питания заводу требуется много видов овощного и мясного сырья. В России органическое сельское хозяйство и органическая первичная переработка пока не развиты и находятся в стадии становления. Работа с российскими органическими хозяйствами является важным направлением нашей стратегии. Однако, по нашим прогнозам, потребуются ещё несколько лет интенсивной работы, а также инвестиции в первичную переработку, чтобы можно было говорить о полноценной сырьевой базе для производства органического детского питания в России", — рассказала Клопс.Ru директор российского завода HiPP Ольга Ратникова.

Напомним, с 1 марта 2017 года в калининградских детских садах из ежедневного рациона пропали свежие морковь и капуста. Это связано с нормами СанПиНа.