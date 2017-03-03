Объем госдолга Калининградской области превысил 21 млрд рублей

Объём государственного долга Калининградской области на 1 января этого года вырос до 21,2 млрд рублей, что больше на 4,3%, чем объём долга на тот же период прошлого года. Такой показатель обнародован в статистике агентства "РИА Рейтинг", в котором приведены все показатели по регионам России на начало этого года.



Калининградская область в этом рейтинге расположилась на 52 месте, а всего в списке 85 позиций. Также в рейтинге учитывалось отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета: он в Калининградской области сократился на 2,4%, составив 73,2%. Объём государственного долга всех субъектов РФ — минимальный за последние несколько лет, он составил 1,5%.



Самые маленькие суммы госдолга, согласно рейтингу, в Севастополе, Сахалинской и Тюменской областях. Лидером по положительной динамике стала Москва, где госдолг сократился на 56%.



По сравнению с результатами прошлого года лидирующие и замыкающие рейтинг регионы не изменились. На 2017 год эксперты, проводившие исследование, прогнозируют, что темпы роста госдолга будут невысокими.



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