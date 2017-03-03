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Главная Новости Экономика

Объем госдолга Калининградской области превысил 21 млрд рублей

14:52
  579 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Объём государственного долга Калининградской области на 1 января этого года вырос до 21,2 млрд рублей, что больше на 4,3%, чем объём долга на тот же период прошлого года. Такой показатель обнародован в статистике агентства "РИА Рейтинг", в котором приведены все показатели по регионам России на начало этого года.

Калининградская область в этом рейтинге расположилась на 52 месте, а всего в списке 85 позиций. Также в рейтинге учитывалось отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета: он в Калининградской области сократился на 2,4%, составив 73,2%. Объём государственного долга всех субъектов РФ — минимальный за последние несколько лет, он составил 1,5%.

Самые маленькие суммы госдолга, согласно рейтингу, в Севастополе, Сахалинской и Тюменской областях. Лидером по положительной динамике стала Москва, где госдолг сократился на 56%.

По сравнению с результатами прошлого года лидирующие и замыкающие рейтинг регионы не изменились. На 2017 год эксперты, проводившие исследование, прогнозируют, что темпы роста госдолга будут невысокими.

Ранее сообщалось, что правительство Калининградской области хочет сэкономить 73 млн рублей на госдолге и СМИ. Ранее региональные власти сократили расходы на областное правительство и парламент.

В августе 2016 года Калининградская область снизила объём госдолга на 1,4 млрд рублей. Его сумма составляла на тот момент 19 млрд рублей.

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