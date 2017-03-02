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В Калининградской области появится первый в России индекс оценки настроений бизнеса

Автор: Наталья Ромашина
19:22
  296 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Уникальный для России индекс активности предпринимателей региона появится в Калининградской области в этом году: показатель будет основываться не на сухой статистике, а на мнениях реальных участников бизнес-сообщества. О создании такого индекса экспертами БФУ, Калининградской ТПП и отдельными представителями бизнес сообщества в четверг, 2 марта, заявил  на заседании комитета по торговле  президент Балтийского делового клуба Юрий Дергачёв.
 
Он рассказал, что такой инициативы ранее нигде не было, Калининградская область стала первым регионом, который решил создать такой критерий оценки удовлетворенности и эффективности работы предпринимателей. Методика уже создана, теперь собирается экспертный совет, который будет давать оценку.
 
Индекс позволит давать обратную связь от предпринимателей на все события в регионе и в России, которые затрагивают работу бизнес-среды. Планируется, что он позволит, во-первых, показывать, какая реакция на те или иные события последовала в среде предпринимателей региона, а, во-вторых, дополнит официальные данные, основанные исключительно на статистике.
 
"Индекс позволит показать, что происходит в регионе со стороны бизнеса. Всего в экспертном совете, который будет заниматься оценкой и анализом настроений в бизнес-среде, будет 70 человек по всем отраслям, из них 20 будут эксперты по торговле", — заявил Дергачёв, отметив, что количество экспертов оценивалось относительно процентного соотношения той или иной отрасти в ВВП региона.
 
Первые индексы планируется представить уже к маю этого года.
 

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