Главным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия

Российские бизнесмены вложили в 2016 году в экономику Украины почти 1,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на Госстат соседнего государства сообщает ТАСС.



Объём российских инвестиций в Украину составляет 38% от общих вложений. Всего страна получила в прошлом году 4,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Из стран ЕС в страну направили 1,9 млрд долларов.



Большая часть инвестиций была направлена в учреждения и организации, осуществляющие страховую и финансовую деятельность, оптовую торговлю и в промышленность.