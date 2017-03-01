Главным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия
Российские бизнесмены вложили в 2016 году в экономику Украины почти 1,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на Госстат соседнего государства сообщает
ТАСС.
Объём российских инвестиций в Украину составляет 38% от общих вложений. Всего страна получила в прошлом году 4,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Из стран ЕС в страну направили 1,9 млрд долларов.
Большая часть инвестиций была направлена в учреждения и организации, осуществляющие страховую и финансовую деятельность, оптовую торговлю и в промышленность.
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