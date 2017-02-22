Калининградская область увеличила отчисления в бюджет на 64%

В первый месяц этого года Калининградская область внесла в бюджет на 3,3 млрд рублей налоговых отчислений больше, чем за аналогичный период прошлого года, общая сумма отчислений составила 9,5 млрд рублей. Как передаёт пресс-служба УФНС региона, рост отчислений, таким образом, составил 64%.



По данным ведомства, большая часть отчислений из региона в федеральный бюджет — это НДС: 49% от общего числа поступивших денег. 43,7% отчислений составляют акцизы. Отмечается, что в региональный бюджет за январь поступило 2,2 млрд рублей от местных предприятий, что, соответственно, также больше, чем в прошлом году.



"В консолидированный бюджет Калининградской области обеспечено поступление с ростом к 2016 году на 0,9 млрд руб., или на 64,6 %, в том числе платежи в областной бюджет составили 1,7 млрд рублей", — сообщает ФНС.

Ведомство отмечает, что большая часть поступивших в местный бюджет денег — налог на прибыль организаций (33,6%), налог на доходы физических лиц (32,2%) и налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов (12,3%).

