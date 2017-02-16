Региональное правительство: банки умышленно не пиарят программы по минимальным ставкам кредитов для бизнеса

Банковские организации России намеренно не предлагают бизнесу программы по минимальным ставкам кредитов. Об этом в четверг, 16 февраля, во время шестого заседания Калининградской областной думы рассказал заместитель врио министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Валерий Войтюк.

Он также рассказал, что из-за огромного объёма документов и отчётов одна из компаний Калининградской области ждала одобрения кредита целый год. Но в итоге так и не воспользовалась им, так как нашла другой источник финансирования. "Банки умышленно не пиарят те программы по минимальным ставкам, которые идут через Корпорацию развития. Мы видим, что корпорация в своих программах по отбору проектов составила такой большой блок документооборота, что банкам проще продать свой продукт более рентабельный", — сообщил Войтюк.

Компании, которые берут кредиты через Корпорацию развития, получают деньги по более низким ставкам, чем обращающиеся в банки напрямую. Поэтому бизнесменам выгоднее брать займы именно через организацию.