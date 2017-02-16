Бизнес-омбудсмен: Мы видим давление на калининградских предпринимателей

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Романов: Количество калининградцев, выезжающих за продуктами в Польшу, сократилось в разы
15 февраля 201719:37
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"Мы видим давление на предпринимательскую среду — систематические невыплаты по исполненным муниципальным контрактам около полумиллиарда рублей. Общая цифра по стране составляет порядка 11 миллиардов рублей. Судя по количеству уголовных дел по экономической безопасности, давление со стороны правоохранительных органов на бизнес не уменьшается", — рассказал Дыханов.
"Таможенные органы, выполняя требования законодательства, вынуждают предпринимателей доказывать происхождение каждой этикетки, упаковки, а не только основного товара. Это приводит к срывам сроков поставок, дополнительным затратам. На каждое предприятие приходится порядка одного миллиона дополнительных трат", — добавил Дыханов.
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