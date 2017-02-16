Бизнес-омбудсмен: Мы видим давление на калининградских предпринимателей

Предприниматели Калининградской области ощущают давление на свою деятельность. Об этом в четверг, 16 февраля, во время заседания областной думы рассказал уполномоченный по защите прав бизнесменов региона Георгий Дыханов.



Он отметил, что местный бизнес страдает от увеличения налоговых сборов, а также внеплановых проверок со стороны контрольных органов: за прошлый год их количество выросло в девять раз. Существуют и таможенные барьеры.

"Мы видим давление на предпринимательскую среду — систематические невыплаты по исполненным муниципальным контрактам около полумиллиарда рублей. Общая цифра по стране составляет порядка 11 миллиардов рублей. Судя по количеству уголовных дел по экономической безопасности, давление со стороны правоохранительных органов на бизнес не уменьшается", — рассказал Дыханов.

Предприниматели обязаны дважды проходить процедуру таможенного контроля при пересечении границы. Это, по словам Дыханова, увеличивает стоимость каждой перевозки в среднем на 500 долларов.

"Таможенные органы, выполняя требования законодательства, вынуждают предпринимателей доказывать происхождение каждой этикетки, упаковки, а не только основного товара. Это приводит к срывам сроков поставок, дополнительным затратам. На каждое предприятие приходится порядка одного миллиона дополнительных трат", — добавил Дыханов.



Бизнес-омбудсмен рассказал также, что в настоящее время янтарная отрасль не вносит существенного вклада в развитие экономики Калининградской области.