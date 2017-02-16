ЦБ отозвал лицензию у "Северо-Западного 1 Альянс Банка"
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В четверг, 16 февраля, ЦБ отозвал лицензию у "Северо-Западного 1 Альянс Банка". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Регулятор принял решение об отзыве лицензии из-за того, что кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов, определяющих банковскую деятельность. "Северо-Западный 1 Альянс Банк" не привёл в установленные сроки в соответствие с законом величины уставного капитала и размера собственных средств.
"АКБ "Северо-Западный 1 Альянс Банк" АО размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. Руководство и собственники АКБ "Северо-Западный 1 Альянс Банк" АО не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности", — сообщили в пресс-службе Центробанка.
В кредитной организации назначили временную администрацию. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
"Северо-Западный 1 Альянс Банк" является участником системы страхования вкладов. Вкладчики получат выплаты в размере 100% от остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.
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