В Калининграде открыли дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам
В Калининграде объявили дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 23 марта.
Набор открыт в такие группы:
— Группы немецкого и французского языков (начальный уровень). Место встреч: Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87.
— Французская группа — вторник и четверг, 17:00 (работает уже в марте).
— Немецкая группа — вторник, 16:00 (с 4 апреля).
Телефоны для записи: 21-16-54, 91-65-17.
— Группа чешского языка (начальный уровень). Место встреч: Центральная детская библиотека им. С.В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2. Занятия по четвергам (17:30–18:30) и субботам (12:00–13:00).
Телефон для записи: 65-36-00.
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