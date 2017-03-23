В Калининграде открыли дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам

В Калининграде объявили дополнительный набор в группы бесплатного обучения иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 23 марта.



Набор открыт в такие группы:



— Группы немецкого и французского языков (начальный уровень). Место встреч: Городская юношеская библиотека, ул. Гайдара, 87.



— Французская группа — вторник и четверг, 17:00 (работает уже в марте).



— Немецкая группа — вторник, 16:00 (с 4 апреля).



Телефоны для записи: 21-16-54, 91-65-17.



— Группа чешского языка (начальный уровень). Место встреч: Центральная детская библиотека им. С.В. Михалкова, ул. П. Морозова, 2. Занятия по четвергам (17:30–18:30) и субботам (12:00–13:00).



Телефон для записи: 65-36-00.