Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2017 году
Окончательно утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает "Коммерсант"
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Досрочно ЕГЭ можно будет сдать с 23 марта по 14 апреля. Основной этап пройдёт с 29 мая по 1 июля. При этом первыми станут экзамены по географии и информатике. Дополнительный этап состоится 5–16 сентября. Это второй шанс сдать математику или русский язык для тех, кто не справился с этим первый раз.
ОГЭ школьники досрочно будут сдавать с 20 апреля по 6 мая, основной период пройдёт с 26 мая по 29 июня, а дополнительный — с 5 по 22 сентября.
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