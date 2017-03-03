Стали известны сроки проведения ЕГЭ в 2017 году

Окончательно утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщает "Коммерсант"



Досрочно ЕГЭ можно будет сдать с 23 марта по 14 апреля. Основной этап пройдёт с 29 мая по 1 июля. При этом первыми станут экзамены по географии и информатике. Дополнительный этап состоится 5–16 сентября. Это второй шанс сдать математику или русский язык для тех, кто не справился с этим первый раз.



ОГЭ школьники досрочно будут сдавать с 20 апреля по 6 мая, основной период пройдёт с 26 мая по 29 июня, а дополнительный — с 5 по 22 сентября.