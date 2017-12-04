Сбербанк сообщил об ошибочном списании средств с карт клиентов

В Сбербанке в понедельник, 4 декабря, сообщили об ошибке, из-за которой с карт некоторых клиентов списаны средства. Об этом сообщает "Интерфакс"



Операции не были выполнены, однако суммы на счетах стали меньше. Ошибка будет исправлена в течение пяти рабочих дней, и деньги вернутся на счёт клиентов.



Помимо этого, пользователи карт других банков могут столкнуться с проблемами при расчёте в торговых сетях, обслуживающихся Сбербанком. Причины сбоев выясняются.