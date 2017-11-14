Курс евро впервые с августа превысил 70 рублей
Во вторник, 14 ноября, курс евро превысил 70 рублей. Таковы данные торгов на Московской бирже.
Курс евро поднялся до отметки в 70 рублей, что на 71,75 копейки выше предыдущего уровня закрытия. Доллар прибавил 35 копеек и составил 59,71 рубля.
Последний раз курс евро достигал отметки в 70 рублей 30 августа. Как отмечает "Интерфакс"
, снижение рубля к доллару и евро объясняется дешевеющей нефтью. Другой причиной стало снижение интереса инвесторов к рублёвым активам.