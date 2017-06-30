+18 °C
днем
+15 °C
ночью
30 июня 2017 г. 12:18
75 955 пользователей
за 24 часа на сайте
59.4 -0.02
Курс ММВБ на 30 июня 2017, 12:00
67.75 -0.21
Курс ММВБ на 30 июня 2017, 12:00
16.02 0.0
Курс ЦБ на 30 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Деньги

"Яндекс.Деньги" узнали, сколько жители СЗФО тратят на платные статусы и подарки в соцсетях

09:32
  621 0
Архив Клопс.Ru
Специалисты сервиса "Яндекс.Деньги" изучили, сколько жители Северо-Запада тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекс.Деньги".

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 840 рублей. Годом ранее эта сумма была меньше — 760 рублей. Жители СЗФО оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим "Невидимка" и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем пять платежей.

В исследовании учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона.  За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти на 25% больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей увеличилось более чем на 10%. Жители СЗФО расходуют деньги на таких сервисах, как "ВКонтакте", "Мой Мир", "Живой Журнал", "Одноклассники", "МирТесен", "Фотострана" и Vichatter. В исследовании учитывались платежи жителей СЗФО за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее.
 
Ранее стало известно, что среднестатистический россиянин в среднем тратит за один поход в магазин 512 рублей.  На протяжении первых четырёх месяцев 2017 года средний чек терял 2–3 рубля. В мае динамика снижения усилилась и чек уменьшился сразу на 12 рублей по отношению к апрельскому значению.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Источник: В Калининграде задержан чиновник, имеющий отношение к приёмке работ на стадионе к ЧМ-2018
29 июня 201716:39
  13383 5
Источник: В Калининграде задержан чиновник, имеющий отношение к приёмке работ на стадионе к ЧМ-2018
В Советске мужчина получал пенсию матери, которая умерла 15 лет назад
Фото горячей новости
10:38
  1689 4
На пр. Мира водитель не поставил автомобиль на ручник и попал под колёса собственной машины (фото)
Фото горячей новости
10:17
  2666 1
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на следующей неделе
Фото горячей новости
10:06
  3103 1
Золотой "Оскар" в сфере недвижимости присудили Калининграду
Фото горячей новости
09:40
  798

Лента новостей

Картинка
В Светлогорске собирают деньги на строительство нового храма
12:10
  67 0
Картинка
В Калининграде такси сбило женщину, водитель скрылся
12:01
  325 0
Картинка
"Рус Моторс" представляет новый динамичный BMW третьей серии
12:00
  16
Картинка
В ФСБ назвали причину массового досмотра автомобилей на Ленпроспекте (видео)
11:50
  1099 2  

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  1982 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  6708 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo