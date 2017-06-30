"Яндекс.Деньги" узнали, сколько жители СЗФО тратят на платные статусы и подарки в соцсетях

Специалисты сервиса "Яндекс.Деньги" изучили, сколько жители Северо-Запада тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекс.Деньги".



В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 840 рублей. Годом ранее эта сумма была меньше — 760 рублей. Жители СЗФО оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим "Невидимка" и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем пять платежей.



В исследовании учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона. За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти на 25% больше, чем за такой же период годом ранее. Число платежей увеличилось более чем на 10%. Жители СЗФО расходуют деньги на таких сервисах, как "ВКонтакте", "Мой Мир", "Живой Журнал", "Одноклассники", "МирТесен", "Фотострана" и Vichatter. В исследовании учитывались платежи жителей СЗФО за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее.