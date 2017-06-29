С начала 2017 года жильё в калининградских новостройках подешевело больше, чем в других регионах

В Калининградской области жильё в новостройках с начала года подешевело на 13%. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные портала "Мир квартир".



Сообщается, что в Калининграде квадратный метр нового жилья подешевел до 48 400 рублей. Снижение на 13% показала ещё Калуга, однако там квадратный метр стоит 55 000 рублей.



В целом самое дешёвое жильё в новостройках России в этом году можно было купить в Вологде, Магнитогорске и Махачкале, где средняя стоимость выставленных на продажу квартир составляет от 1,5–1,59 млн рублей. В Москве за первое полугодие стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7% (до 204 250 руб.), а конечная стоимость квартир упала на 4,5% до 10,146 млн рублей.