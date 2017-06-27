Пенсионный фонд запустил электронный сервис по переходу с одного вида пенсии на другой
В "Личном кабинете" на сайте Пенсионного фонда России стал доступен новый сервис, с помощью которого можно подать электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникновении на это права в соответствии с пенсионным законодательством РФ. Об этом сообщила специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области Наталья Казакова.
На едином портале государственных и муниципальных услуг запущены два новых сервиса: информирование о пенсионном и социальном обеспечении и управление пенсионными накоплениями. Первый сервис позволяет проверить сроки, размер и вид назначенных гражданину пенсионных и социальных выплат по линии Пенсионного фонда, включая набор социальных услуг: оплата проезда к месту лечения и обратно, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru
. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Тому, кто уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.