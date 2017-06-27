Пенсионный фонд запустил электронный сервис по переходу с одного вида пенсии на другой

В "Личном кабинете" на сайте Пенсионного фонда России стал доступен новый сервис, с помощью которого можно подать электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникновении на это права в соответствии с пенсионным законодательством РФ. Об этом сообщила специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области Наталья Казакова.



На едином портале государственных и муниципальных услуг запущены два новых сервиса: информирование о пенсионном и социальном обеспечении и управление пенсионными накоплениями. Первый сервис позволяет проверить сроки, размер и вид назначенных гражданину пенсионных и социальных выплат по линии Пенсионного фонда, включая набор социальных услуг: оплата проезда к месту лечения и обратно, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.