В Калининградской области инфляция растёт быстрее доходов

С начала 2017 года реальная заработная плата, получаемая жителями Калининградской области, выросла на 2,9%, а индекс потребительских цен — на 3,6%. Об этом сообщает "РБК-Калининград" со ссылкой на Калининградстат.



За первые пять месяцев этого года доходы жителей региона упали на 3,2% и составили в совокупности 95,2 млрд рублей. Расходы снизились на 5%.



Большую часть семейного бюджета (76,7%) калининградцы направляют на оплату товаров и услуг, 11,2% уходит на обязательные платежи и взносы, откладывают 6,8%, а на валюту тратят 4,1% всех средств.