Сбербанк заявил, что его банкоматы защищены от выдачи фальшивых купюр

Банкоматы Сбербанка оснащены программным обеспечением, которое распознаёт фальшивые купюры и препятствует их выдаче. Об этом заявила пресс-служба банка, передаёт "РИА Новости"



"Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприёмниками. Программное обеспечение устройств регулярно обновляется. Данные меры позволяют избежать выдачи фальшивых купюр", — говорится в сообщении.



Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лутновский отмечал, что в последнее время банки всё чаще принимают поддельные купюры из-за дешёвого оборудования, которое не может распознать фальшивку.