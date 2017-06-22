Сбербанк заявил, что его банкоматы защищены от выдачи фальшивых купюр
Банкоматы Сбербанка оснащены программным обеспечением, которое распознаёт фальшивые купюры и препятствует их выдаче. Об этом заявила пресс-служба банка, передаёт "РИА Новости"
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"Банкоматы Сбербанка оснащены специализированным программным обеспечением, отвечающим за безопасность, и современными купюроприёмниками. Программное обеспечение устройств регулярно обновляется. Данные меры позволяют избежать выдачи фальшивых купюр", — говорится в сообщении.
Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лутновский отмечал, что в последнее время банки всё чаще принимают поддельные купюры из-за дешёвого оборудования, которое не может распознать фальшивку.
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