В Центробанке заявили о росте количества фальшивок в банкоматах
В Центробанке рассказали о том, что в банкоматах растёт количество фальшивых купюр. Об этом пишет РБК.
Фальшивомонетчики сбывают свои деньги через банкоматы старых образцов, которые не отсеивают подделки.
С начала 2013 года все российские банки должны использовать банкоматы, которые проверяют купюры минимум по четырём защитным признакам, включая магнитные метки, люминесценцию отдельных элементов под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения. Фальшивомонетчики пытаются копировать те признаки, которые проверяются автоматически. При этом часто фальшивки даже не выглядят как реальные деньги.
При этом, в 2017 года число выявленных рублёвых подделок в целом сокращается, утверждают в Центробанке. Уменьшилось и число поддельных иностранных купюр. Ранее в Центробанке рассказали, какие купюры в стране чаще всего подделывают.
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