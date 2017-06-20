В Центробанке заявили о росте количества фальшивок в банкоматах

В Центробанке рассказали о том, что в банкоматах растёт количество фальшивых купюр. Об этом пишет РБК.



Фальшивомонетчики сбывают свои деньги через банкоматы старых образцов, которые не отсеивают подделки.



С начала 2013 года все российские банки должны использовать банкоматы, которые проверяют купюры минимум по четырём защитным признакам, включая магнитные метки, люминесценцию отдельных элементов под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения. Фальшивомонетчики пытаются копировать те признаки, которые проверяются автоматически. При этом часто фальшивки даже не выглядят как реальные деньги.

