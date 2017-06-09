Траты жителей Северо-Запада России в интернет-магазинах на ювелирку выросли вдвое, на косметику — вчетверо

Этой весной жители СЗФО стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой — траты на косметику, парфюмерию и ювелирную продукцию в интернете выросли в несколько раз. Такие результаты исследования публикует сервис "Яндекс.Деньги".



Так, с марта по май число покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 4,7 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек составил 2 980 рублей. Выросло и количество заказов спортивных товаров — в 1,9 раза. Средний чек за них — 5 540 рублей, прошлой весной он был скромнее — 3 720 рублей.



Число покупок ювелирных украшений и бижутерии увеличилось вдвое по сравнению с весной прошлого года. Здесь средний чек составил 4 000 рублей. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,4 раза больше заказов, чем годом ранее.



В исследовании учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона.