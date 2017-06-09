Траты жителей Северо-Запада России в интернет-магазинах на ювелирку выросли вдвое, на косметику — вчетверо
Этой весной жители СЗФО стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой — траты на косметику, парфюмерию и ювелирную продукцию в интернете выросли в несколько раз. Такие результаты исследования публикует сервис "Яндекс.Деньги".
Так, с марта по май число покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 4,7 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек составил 2 980 рублей. Выросло и количество заказов спортивных товаров — в 1,9 раза. Средний чек за них — 5 540 рублей, прошлой весной он был скромнее — 3 720 рублей.
Число покупок ювелирных украшений и бижутерии увеличилось вдвое по сравнению с весной прошлого года. Здесь средний чек составил 4 000 рублей. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,4 раза больше заказов, чем годом ранее.
В исследовании учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.