В минфине Калининградской области рассказали о том, на что потрачен "детский бюджет"
Врио министра финансов Калининградской области Виктор Порембский во время заседания комитета по бюджету заявил, что в 2016 году "детский бюджет" составил почти 12 млрд рублей. Об этом информировали в пресс-службе правительства.
Большая часть средств были направлены на обучение ребят — 7,8 млрд рублей. При этом за последние пять лет расходы на обучение выросли на 25%. Такая ситуация объясняется ростом числа детей. Так, прирост школьников за пять лет составил более 10%.
С 2010 года в Калининградской области построили девять школ на 8,8 тыс. мест. Было принято решение о начале возведения школы на 1,7 тыс. мест в Калининграде.
Около 1,3 млрд рублей власти региона направили на решение вопросов, связанных с детьми-сиротами. Проводилась работа по устройству их в семьи. Расходы на выплаты замещающим семьям в 2016 году составили 359 млн рублей. Жильём обеспечили 141 человека из числа детей-сирот.
По состоянию на начало текущего года в очереди на получение жилья состоят 1 814 детей-сирот. Для ликвидации очереди необходимо около 3 млрд рублей. Проблема обеспечения детей-сирот квартирами в настоящее время характерна для всех субъектов Российской Федерации, и её решение требует изменения подходов на федеральном уровне, — сказал Порембский.
Более 2 млрд рублей потратили из областного бюджета на пособия и соцподдержку семей с детьми. Многодетным семьям выделили 1,1 млрд рублей.
Впервые "детский бюджет" был представлен
региональным минфином в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что общий объём средств составляет более 11 млрд рублей.
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