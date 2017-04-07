Баринов: Задолженность по зарплате у действующих калининградских предприятий сокращается

Задолженность по зарплате в действующих на территории Калининградской области предприятий сокращается. Об этом в пятницу, 7 апреля, во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил врио вице-премьера Илья Баринов.
"У нас задолженность действующих предприятий не растёт, а сокращается. Мы постоянно мониторим всеми возможными методами: по обращениям в трудовые инспекции, по обращениям в муниципалитеты, по обращениям в прокуратуру… Если есть какие-то сигналы от граждан, то моментально проводятся работы с работодателями, и те проблемы, которые можно урегулировать, сразу сходят на нет", — пояснил Баринов.
По данным регионального правительства, основными должниками по зарплате из числа действующих предприятий являются две компании: ООО "РосСпецСтрой Калининград" (0,9 млн рублей) и ООО "БалтАгроКорм" (1,7 млн рублей).
На сегодняшний день общая задолженность перед сотрудниками у калининградских работодателей составляет порядка 31 миллиона рублей, тогда как в декабре 2016 года задолженность перед работниками составляла примерно 62 миллиона рублей. При этом чиновник отметил, что основная задолженность сложилась по предприятиям-банкротам. Среди предприятий-банкротов самыми крупными должниками являются: ООО "БВСУ" (12,3 млн рублей), ООО "Сибирский деликатес Калининград" (13,3 млн рублей), ОАО "Балтийский комбинат" (2,6 млн рублей), ООО "Черняховский мясокомбинат" (1,7 млн рублей).
"В связи с тем, что введены конкурсные процедуры, выплата зарплаты сотрудникам связана с реализацией имущества этих предприятий. Как только состоятся конкурсы, долги по зарплате будут погашены", — отметил Баринов.
Летом 2016 года региональные чиновники уже отмечали, что задолженность по заработной плате у калининградских предприятий в Калининградской области стала снижаться довольно быстрыми темпами. Однако на тот момент общий объем задолженности по заработной плате составлял всего 16,7 млн. рублей.
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