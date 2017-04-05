Международный валютный фонд выделил Киеву транш в миллиард долларов

Решение о выделении транша было принято МВФ в понедельник, 3 апреля. Для получения денег Киев должен был выполнить ряд условий, среди которых утверждение налогового органа вместо налоговой полиции, принятие пенсионной концепции до конца апреля. До конца мая на Украине должны одобрить закон о рынке земель сельхозназначения и пересмотреть условия предоставления субсидий в сфере ЖКХ.