Международный валютный фонд выделил Киеву транш в миллиард долларов
В резервный фонд Национального банка Украины поступил четвёртый транш от Международного валютного фонда в размере одного миллиарда рублей. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал
глава Минфина соседнего государства Александр Данилюк.
Решение о выделении транша было принято МВФ в понедельник, 3 апреля. Для получения денег Киев должен был выполнить ряд условий, среди которых утверждение налогового органа вместо налоговой полиции, принятие пенсионной концепции до конца апреля. До конца мая на Украине должны одобрить закон о рынке земель сельхозназначения и пересмотреть условия предоставления субсидий в сфере ЖКХ.
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