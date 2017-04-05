Курс доллара в четверг опускался до минимума с июля 2015 года
В четверг, 5 апреля, на открытии торгов курс доллара снизился на 29 копеек — до 55,8 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Зафиксированное значение курса американской валюты — самое низкое с июля 2015 года. Европейская валюта по состоянию на 13:42 по московскому времени снизилась ниже 60 рублей — до 59,86 рубля.
Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цен на нефть. Стоимость марки Brent поднималась до 54,74 доллара за баррель.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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