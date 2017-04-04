В ЕС ввели в оборот новые купюры достоинством в 50 евро
Скриншот видеозаписи с сайта ecb.europa.eu
Европейский центральный банк со вторника, 4 апреля, ввёл в обращение новую банкноту достоинством в 50 евро. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Новая банкнота содержит новые ступени защиты от подделок. Там присутствуют дополнительный водяной знак и голограмма в виде персонажа из греческой мифологии.
На лицевой стороне новой купюры изображены "изумрудный номер" и цифра 50, которая при изменении наклона изменяет цвет.
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