В ЕС ввели в оборот новые купюры достоинством в 50 евро

Европейский центральный банк со вторника, 4 апреля, ввёл в обращение новую банкноту достоинством в 50 евро. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Новая банкнота содержит новые ступени защиты от подделок. Там присутствуют дополнительный водяной знак и голограмма в виде персонажа из греческой мифологии.



На лицевой стороне новой купюры изображены "изумрудный номер" и цифра 50, которая при изменении наклона изменяет цвет.