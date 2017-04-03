Курс евро в понедельник поднялся выше 60 рублей

В понедельник, 3 апреля, курс евро вырос выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 16:35 курс европейской валюты вырос на 19 копеек — до 60,14 рубля. Курс евро вырос на 11 копеек — до 56,39 рубля.



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