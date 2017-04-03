Курс евро в понедельник поднялся выше 60 рублей
В понедельник, 3 апреля, курс евро вырос выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 16:35 курс европейской валюты вырос на 19 копеек — до 60,14 рубля. Курс евро вырос на 11 копеек — до 56,39 рубля.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.