Курс евро опустился ниже 60 рублей
В пятницу, 31 марта, биржевой курс евро опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:05 по московскому времени курс европейской валюты составил 59,74 рубля. За доллар давали 55,87 рубля.
В четверг, 30 марта, курс доллара упал до минимума 2017 года. Он был равен 56,55 рубля.
Следить за курсами валют в реальном времени читатели могут на сайте Клопс.Ru. Панель с данными о долларе, евро и злотом расположена рядом с формой поиска.
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