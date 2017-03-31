В пятницу, 31 марта, биржевой курс евро опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 10:05 по московскому времени курс европейской валюты составил 59,74 рубля. За доллар давали 55,87 рубля.



В четверг, 30 марта, курс доллара упал до минимума 2017 года. Он был равен 56,55 рубля.



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