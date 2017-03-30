Калининградский кардиоцентр стал жертвой сговора на торгах при закупках оборудования

Управление федеральной антимонопольной службы по Москве разоблачило сговор на 21 электронном аукционе научно-исследовательских институтов, больниц и клиник со специализацией на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается на сайте УФАС.



Общая сумма сговора составляет более 210 млн рублей.



Из-за отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками медицинские учреждения были вынуждены закупать необходимые инструменты, материалы и комплектующие по завышенным ценам", — сообщили антимонопольщики.



В картельный сговор на торгах по поставке инструментов, материалов и комплектующих для нужд 10 федеральных и региональных медицинских учреждений вступили ЗАО "РАУТ-БИЗНЕС", ООО "АТЕНА" и ООО "ЦЕНТРПЛАЗА".



В одном из торгов участвовал Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде. Также пострадали Самарский областной клинический кардиологический диспансер, московский Научно-практический центр интервенционной кардиологии и другие.



В перечень закупок входили изделия для кардиохирургии, обеспечения работы лаборатории искусственного кровообращения и другое оборудование для исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов.



Участники картеля с марта 2014 года по октябрь 2015 года выиграли 21 аукцион со снижением от 0% до 5% от начальной цены контрактов и заключили контракты на сумму почти 210,5 млн рублей.



Против уличённых фирм возбудят административные дела. За антиконкурентное соглашение закон предусматривает штраф в размере от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов.