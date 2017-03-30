В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
0 °C
ночью
30 марта 2017 г. 20:27
64 924 пользователей
за 24 часа на сайте
56.1 -0.51
Курс ММВБ на 30 марта 2017, 20:00
60.0 -0.93
Курс ММВБ на 30 марта 2017, 20:00
14.32 +0.19
Курс ЦБ на 31 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Деньги

Калининградский кардиоцентр стал жертвой сговора на торгах при закупках оборудования

17:20
  1838 0
Фото из архива Клопс.Ru
Управление федеральной антимонопольной службы по Москве разоблачило сговор на 21 электронном аукционе научно-исследовательских институтов, больниц и клиник со специализацией на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается на сайте УФАС.

Общая сумма сговора составляет более 210 млн рублей.

Из-за отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками медицинские учреждения были вынуждены закупать необходимые инструменты, материалы и комплектующие по завышенным ценам", — сообщили антимонопольщики.

В картельный сговор на торгах по поставке инструментов, материалов и комплектующих для нужд 10 федеральных и региональных медицинских учреждений вступили ЗАО "РАУТ-БИЗНЕС", ООО "АТЕНА" и ООО "ЦЕНТРПЛАЗА".

В одном из торгов участвовал Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде. Также пострадали Самарский областной клинический кардиологический диспансер, московский Научно-практический центр интервенционной кардиологии и другие.

В перечень закупок входили изделия для кардиохирургии, обеспечения работы лаборатории искусственного кровообращения и другое оборудование для исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов.

Участники картеля с марта 2014 года по октябрь 2015 года выиграли 21 аукцион со снижением от 0% до 5% от начальной цены контрактов и заключили контракты на сумму почти 210,5 млн рублей.

Против уличённых фирм возбудят административные дела. За антиконкурентное соглашение закон предусматривает штраф в размере от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу
19:39
  1232 0
Муж калининградки, умершей от перитонита в Новый год, подаст в суд на больницу
Ни грамма мяса: в Калининграде появились необычные авторские бургеры
Фото горячей новости
16:00
  3475
Жительница Гурьевска сбросила 50 кг и попала на "Пусть говорят" с Малаховым на Первом канале
Фото горячей новости
15:53
  5097 3
"Надо быть идиотом, чтобы такое проворачивать": главврач областной больницы о скандале с закупкой маммографа
Фото горячей новости
13:25
  7138 4
Три жителя Калининградской области пострадали после падения с высоты
Фото горячей новости
12:24
  4409 0

Лента новостей

Картинка
Калининградка перевела 23 тысячи мошеннику, обещавшему вызволить сына из СИЗО
20:12
  153 0
Картинка
В Музее Мирового океана можно купить космическую еду
19:51
  344 0
Картинка
В Зеленоградске хотят построить 30 гостевых домов и семиэтажные апартаменты
19:40
  319 1
Картинка
Инвестсовет отправил на доработку проект теплицы, работающей за счёт сжигания мусора
18:49
  322 0

Авторские колонки

Фото автора
Иван Марков
корреспондент газеты "Комсомольская правда в Калининграде"
Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите
  918 0
Фото автора
Наталья Герасимова
журналист, переводчик
Педро уже не тот: почему испанцы больше не ищут русских жён
  4498 9
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo